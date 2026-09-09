Nella mattina rabbuiata dalla notizia della seconda rottura del crociato per Mattia Felici, la Unipol Domus ha aperto la sua sala stampa per la presentazione di Riccardo Ciervo, Roberto Gagliardini e Giuseppe Aurelio. E tre degli ultimi acquisti del mercato rossoblù hanno esordito al microfono mandando un messaggio al loro compagni.

«Prima di cominciare, volevamo esprimere un pensiero per Mattia, che come sapete ha avuto un infortunio molto grave», l’abbraccio virtuale espresso dal più esperto, Gagliardini. «Ci mancherà tantissimo, non solo per il giocatore che è, e che conoscete meglio di noi, ma soprattutto per la persona. È un ragazzo splendido e sempre con il sorriso ed è una mancanza importante».

L’ex Inter arriva in Sardegna da svincolato dopo l’annata con la maglia dell’Hellas Verona. «Ho subito provato buonissime sensazioni, sono davvero felice e contento di essere qua e incominciare questa nuova avventura».

Affianco al classe ’94, che viaggia spedito per superare le 250 presenze in Serie A, c’è un esordiente nella categoria. E il sorriso di Giuseppe Aurelio è un riassunto perfetto della soddisfazione: «Quando ho ricevuto la chiamata ero molto emozionato, nel giro di un paio di settimane si è chiusa la chiamata e sono solo che orgoglioso di essere qui. Penso di esserci arrivato nel momento giusto della mia carriera».

L’ultima stagione, in Serie B con la maglia del Cesena, è stata molto positiva anche per Riccardo Ciervo, arrivato nelle ultime ore all’interno dell’affare che ha portato Esposito al Sassuolo. «Sicuramente vengo dall’anno migliore della mia storia, l’anno scorso è stata una grande stagione per minutaggio e numeri. Non potevo aspettarmi di meglio che venire a Cagliari».

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