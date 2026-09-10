La Torres cerca il rilancio nel doppio turno casalingoLa squadra sassarese ospiterà domenica l'Ostiamare e mercoledì la Pianese
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Il calendario tende la mano alla Torres per riprendere quota. I rossoblù di Greco godranno di un doppio turno al "Vanni Sanna" in quattro giorni: domenica riceve l'Ostiamare (ore 15) formazione che la appaia in classifica, mercoledì alle 18.30 ospita la Pianese, ultima in classifica con un pareggio e due sconfitte.
Occasione ghiotta per rimpolpare la classifica e gestire senza patemi l'avvio di stagione. Certo, non è ancora la miglior Torres visti assenze a acciacchi.
L'attaccante Sorrentino e il difensore Scaringi ne hanno ancora per un mese. Il tecnico Greco spera però di recuperare almeno un giocatore, meglio due, tra gli esterni Corsinelli e Zecca e il regista Mastinu.
Le due gare ravvicinate, che diventano tre in sette giorni aggiungendo la trasferta di sabato 19 settembre a Forlì, altra avversaria alla portata. Insomma, sono tre partite che possono fare intuire se sarà una stagione tranquilla o con l'ansia.