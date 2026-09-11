Operazione  riuscita, inizia il lento cammino verso il recupero.

Oggi il rossoblù  Mattia Felici è stato sottoposto, nella clinica Villa Stuart di Roma, a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la sutura dei menischi laterale e mediale.

Il Cagliari calcio fa sapere che «l’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Dopo alcuni giorni di riposo, il calciatore potrà iniziare l’iter riabilitativo».

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