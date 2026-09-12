Vale la tranquillità in classifica la gara di domenica al "Vanni Sanna" (ore 15) fra Torres e Ostiamare. Le due antagoniste hanno raccolto solo una vittoria nei primi tre turrni. La squadra sassares eha battuto la Sambenedettese in casa 1-0, mentre nella giornata precedente l'Ostiamare si è sbloccata vincendo a Pesaro per 2-1.

La formazione laziale è ritornata tra i professionisti dopo ben 35 anni e propone una squadra che è un mix di veterani anche di categoria superiore come Brosco, Piroli, Gerbaudo e l'ex Cagliari Donsah.

Il tecnico Alfonso Greco, che a Ostia è cresciuto e ha pure allenato, è alle prese con assenze per infortunio e giocatori non ancora al meglio per problemi fisici magari non lunghi ma che inducono cautela. Probabile l'impiego sin dal primo minuto di almeno uno tra Lunghi e Carboni.

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