Doveva essere la gara della consacrazione nei playoff e invece il pareggio a reti bianche (0-0) ha il sapore di una grande occasione persa. Il Vado si è mostrato avversario davvero modesto, ma la Torres pur controllando il gioco non è stata incisiva, cercando spesso più la giocata ad effetto che la concretezza. Va pure detto che il portiere ospite Bellocci ha affettuato almeno quattro interventi risolutivi.

La gara inizia con il Vado aggressivo e duro nel contenimento di De Stefanis e Scotto. Al 9’ De Rinaldis anziché cercare il traversone dallo spigolo destro dell’area calcia verso il primo incrocio: Zaccagno ha un buon riflesso. Poi la Torres prende campo e iniziativa: al 16’ su una ribattuta corta potente girata di Di Stefano con palla che rasenta l’incrocio.

La squadra sassarese gioca bene, forse anche troppo nel senso che l’estetica prevale sulla cattiveria. Al 32’ il portiere dei liguri respinge l'incornata di Zecca e riesce a fare altrettanto nel recupero. In mezzo la ripartenza rossoblù con Di Stefano che cerca lo spiovente al 40’ ma la palla scende oltre la traversa.

In apertura di ripresa difesa sassarese sbilanciata e Vita scatta e segna, ma l’assistente ha la bandierina alzata per fuorigioco. Al 54’ Di Stefano batte veloce il fallo laterale e Brentan lancia Scotto che è libero ma una volta in area conclude debolmente sul portiere. Al 65’ traversone di Zecca, arriva sul lato opposto Liviero e sgancia il siluro, ma Bellocci si supera. Al 67’ lancio per Scotto che protegge bene la palla e va via in area ma viene atterrato: L’arbitro indica il dischetto ma dopo aver visto le immagini non concede il rigore. Contropiede Torres al 78’ con Pennington che scatta bene e incrocia basso, ma il portiere ci arriva anche questa volta.

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