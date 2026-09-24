Diciassette anni d'amore, una separazione e poi il ritorno l'uno accanto all'altra. Adesso Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono marito e moglie. La coppia ha celebrato il matrimonio in Toscana, a Greve in Chianti, in una cerimonia raccolta e lontana dai riflettori, proprio come desiderato dalla conduttrice. A raccontare il giorno del sì sono soprattutto le immagini condivise sui social dagli sposi: una fotografia in bianco e nero li mostra insieme, stretti sotto un grande arco di fiori, in un'atmosfera romantica e intima.

Per il suo matrimonio Vanessa ha scelto un abito firmato Antonio Riva, stilista e amico di lunga data. Un modello dalle linee eleganti e pulite, con il corpetto strutturato, le sottili spalline e una gonna ampia, senza ricami eccessivi né effetti da principessa. Una scelta coerente con l'idea di semplicità e naturalezza che la presentatrice italo-spagnola, cresciuta tra Barcellona e Follonica, aveva raccontato di volere per le proprie nozze. Ai piedi, come già anticipato alla vigilia, un paio di scarpe Casadei. A completare il look, uno chignon raccolto e ordinato, accompagnato da un beauty look luminoso e discreto.

A festeggiare la coppia, in un contesto volutamente riservato, familiari e amici stretti, tra cui alcuni volti noti dello spettacolo come Claudio Bisio, Giorgio Panariello e Gigi D'Alessio. Presente anche il figlio Isal, oggi diciottenne. Dopo molti anni insieme c’era stata una separazione durante il periodo del primo lockdown, poi il riavvicinamento e la decisione di ripartire insieme, fino alla scelta di trasformare quel nuovo capitolo in un matrimonio.

(Unioneonline/D)

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