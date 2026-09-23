«L’Italia è stata una scelta di cuore, non una “contro” la Svizzera». Alessandro Romano ha voluto specificare così la decisione di scegliere la maglia azzurra e non quella rossocrociata, con il cambio di nazionale ufficializzato a metà settembre e formalizzato venerdì scorso con le convocazioni di Roberto Mancini. «Penso sia la scelta giusta, è stata una chiamata veloce e inaspettata», ha detto in un’intervista rilasciata a Rai Sport a due giorni da Italia-Belgio di Nations League, dove potrebbe fare il debutto.

Romano arriva in Nazionale anche grazie alle ottime prestazioni nelle prime cinque giornate di Serie A con il Cagliari, dove ha segnato all’esordio contro il Parma (uno splendido gol). «Sto trovando continuità, sono molto contento per questo e ringrazio Pisacane», le sue parole. «In quest’ultimo periodo per me è successo tanto: se fai esperienza e giochi puoi crescere, mi aiuta a continuare a lavorare e crescere sempre di più».

Cresciuto nella Roma, dopo aver iniziato a giocare in Svizzera al Winterthur, Romano ha esordito da professionista lo scorso 6 gennaio contro il Lecce e poi è andato a fare esperienza in Serie B nella seconda parte della passata stagione allo Spezia. Adesso, per lui, si sono aperte (definitivamente) le porte della Serie A e della Nazionale. «Ho avuto tanti cambi, ora sono a Cagliari e sono felice», conclude.

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