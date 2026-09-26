Torres, il difensore Nunziatini verrà operato a un meniscoIl giocatore subirà l'intervento lunedì e poi inizierà la riabilitazione
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Ottobre senza Francesco Nunziatini. La Torres comunica che il giocatore «nella giornata di lunedì, svolgerà un intervento di meniscectomia che consentirà la pulizia del menisco interno del ginocchio destro. L’intervento verrà eseguito dal Dott. Lo Presti presso Villa Toniolo, a Bologna». Dopodiché, il difensore rossoblù inizierà immediatamente il percorso di riabilitazione seguito dallo staff medico rossoblù.
Il recupero dopo un intervento in artroscopia varia dalle 4 alle 6 settimane, quindi il difensore rossoblù resterà fuori per tutto il mese di ottobre. Se non altro i colleghi di reparto Scaringi e Zanandrea dovrebbero riprendere ad allenarsi col gruppo tra qualche giorno.
Insomma, per sperare di vedere la Torres al completo bisognerà attendere il mese di novembre, ecco perché è importante riuscire comunque a fare più punti possibile.