Il nuovo corso di Roberto Mancini alla guida della Nazionale inizia col piede sbagliato. Gli azzurri perdono all’esordio in Nations League contro un Belgio abile a capitalizzare gli errori italiani.

All'Olimpico l’Italia scende in campo col tridente Kean, Esposito e Cambiaghi. Il ct, Roberto Mancini, per il resto della formazione titolare sceglie, oltre a Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori in difesa, Tonali, Romano e Barella a centrocampo.

La formazione del Belgio, guidato dal neo ct Van Bommel: Lammens Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper Tielemans, Raskin, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere, Godts.

Nel primo tempo Belgio più solido degli azzurri che si fanno sorprendere al 20esimo. Un errore del centrocampista rossoblù Romano, palla in orizzontale persa durante l’impostazione della manovra, innesca l’azione d’attacco belga: in area pallone a Godts che mette a sedere due difensori e supera Donnarumma per l’uno a zero.

Diverse le occasioni degli ospiti per aumentare il vantaggio ma non si concretizzano. D’altra parte Kean non riesce a sfruttare un cross di Cambiaghi per l’azione da gol più concreta costruita dagli azzurri nel primo tempo.

Italia vicinissima al pareggio in apertura di ripresa. Ancora una volta Kean che servito da Cambiaghi impatta a pochi passi dalla porta trovando però la pronta risposta di Lammens Castagne. Al 52esimo un’altra parata del portiere belga salva i diavoli rossi da un tiro ravvicinato di Pio Esposito.

Girandola di sostituzioni, al 64esimo esce Romano. In campo entra anche l’altro rossoblù Daniel Maldini. L’Italia ha un altro approccio rispetto al primo tempo ma a segnare è il Belgio. Il raddoppio arriva al 69esimo: nuovo errore degli azzurri a centrocampo, palla a Lukebakio (subentrato) che si accentra e fa partire un destro da fuori area battendo Donnarumma.

Una rete che mette ko gli azzurri consegnando gioco e risultato al Belgio. L’unico sussulto lo dà Scalvini all’86esimo che sugli sviluppi di un corner, a pochi centimetri dalla linea di porta, calcia in alto.

(Unioneonline/A.D.)

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