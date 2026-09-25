La Serie A riprenderà soltanto il 10 ottobre, dopo la maxi sosta per le nazionali, ma il campionato ora ha tutto il programma fino al termine del girone d’andata. Per il Cagliari, fra le varie partite, spicca quella contro il Milan che si giocherà di lunedì sera, il 30 novembre. I rossoblù apriranno il 2027, sabato 2 gennaio alle 12.30 alla Domus contro il Genoa, interessanti le due successive sfide ossia la trasferta di Napoli (giovedì 7 ore 20.45) e il match interno contro il Sassuolo del grande ex Sebastiano Esposito (lunedì 11 ore 18.30).

Questo il programma completo, a partire dalla dodicesima giornata che ha visto diverse modifiche. Qui quello a partire dal sesto turno, ossia alla ripresa.

Serie A – 12ª giornata

Como-Cagliari sabato 21 novembre ore 15

Lazio-Lecce sabato 21 novembre ore 15

Parma-Roma sabato 21 novembre ore 18

Napoli-Torino sabato 21 novembre ore 20.45

Juventus-Venezia domenica 22 novembre ore 12.30

Bologna-Udinese domenica 22 novembre ore 15

Sassuolo-Genoa domenica 22 novembre ore 15

Milan-Frosinone domenica 22 novembre ore 18

Atalanta-Inter domenica 22 novembre ore 20.45

Monza-Fiorentina lunedì 23 novembre ore 20.45

Serie A – 13ª giornata

Venezia-Bologna venerdì 27 novembre ore 20.45

Frosinone-Parma sabato 28 novembre ore 15

Torino-Lazio sabato 28 novembre ore 18

Inter-Genoa sabato 28 novembre ore 20.45

Udinese-Fiorentina domenica 29 novembre ore 12.30

Sassuolo-Napoli domenica 29 novembre ore 15

Roma-Monza domenica 29 novembre ore 18

Como-Juventus domenica 29 novembre ore 20.45

Lecce-Atalanta lunedì 30 novembre ore 18.30

Cagliari-Milan lunedì 30 novembre ore 20.45

Serie A – 14ª giornata

Bologna-Roma venerdì 4 dicembre ore 20.45

Monza-Como sabato 5 dicembre ore 15

Frosinone-Inter sabato 5 dicembre ore 18

Napoli-Lecce sabato 5 dicembre ore 20.45

Genoa-Torino domenica 6 dicembre ore 12.30

Lazio-Atalanta domenica 6 dicembre ore 15

Juventus-Udinese domenica 6 dicembre ore 18

Milan-Parma domenica 6 dicembre ore 20.45

Venezia-Sassuolo lunedì 7 dicembre ore 18.30

Fiorentina-Cagliari lunedì 7 dicembre ore 20.45

Serie A – 15ª giornata

Udinese-Frosinone venerdì 11 dicembre ore 20.45

Cagliari-Venezia sabato 12 dicembre ore 15

Lecce-Sassuolo sabato 12 dicembre ore 18

Como-Bologna sabato 12 dicembre ore 20.45

Lazio-Roma domenica 13 dicembre ore 12.30

Inter-Torino domenica 13 dicembre ore 15

Parma-Fiorentina domenica 13 dicembre ore 18

Napoli-Milan domenica 13 dicembre ore 20.45

Atalanta-Genoa lunedì 14 dicembre ore 18.30

Juventus-Monza lunedì 14 dicembre ore 20.45

Serie A – 16ª giornata

Frosinone-Lazio venerdì 18 dicembre ore 18.30

Lecce-Inter venerdì 18 dicembre ore 20.45

Sassuolo-Parma sabato 19 dicembre ore 15

Milan-Como sabato 19 dicembre ore 18

Roma-Juventus sabato 19 dicembre ore 20.45

Fiorentina-Bologna domenica 20 dicembre ore 12.30

Torino-Cagliari domenica 20 dicembre ore 15

Venezia-Monza domenica 20 dicembre ore 15

Genoa-Udinese domenica 20 dicembre ore 18

Atalanta-Napoli domenica 20 dicembre ore 20.45

Serie A – 17ª giornata

Cagliari-Genoa sabato 2 gennaio ore 12.30

Fiorentina-Lazio sabato 2 gennaio ore 15

Torino-Venezia sabato 2 gennaio ore 15

Roma-Frosinone sabato 2 gennaio ore 18

Monza-Milan sabato 2 gennaio ore 20.45

Inter-Sassuolo domenica 3 gennaio ore 12.30

Como-Lecce domenica 3 gennaio ore 15

Udinese-Atalanta domenica 3 gennaio ore 15

Parma-Napoli domenica 3 gennaio ore 18

Bologna-Juventus domenica 3 gennaio ore 20.45

Serie A – 18ª giornata

Genoa-Monza martedì 5 gennaio ore 18.30

Venezia-Roma martedì 5 gennaio ore 18.30

Milan-Fiorentina martedì 5 gennaio ore 20.45

Juventus-Torino mercoledì 6 gennaio ore 12.30

Frosinone-Bologna mercoledì 6 gennaio ore 15

Lecce-Parma mercoledì 6 gennaio ore 15

Atalanta-Como mercoledì 6 gennaio ore 18

Lazio-Inter mercoledì 6 gennaio ore 20.45

Sassuolo-Udinese giovedì 7 gennaio ore 18.30

Napoli-Cagliari giovedì 7 gennaio ore 20.45

Serie A – 19ª giornata

Monza-Frosinone sabato 9 gennaio ore 15

Roma-Milan sabato 9 gennaio ore 18

Bologna-Genoa sabato 9 gennaio ore 20.45

Como-Lazio domenica 10 gennaio ore 12.30

Fiorentina-Lecce domenica 10 gennaio ore 15

Parma-Venezia domenica 10 gennaio ore 15

Torino-Atalanta domenica 10 gennaio ore 18

Inter-Juventus domenica 10 gennaio ore 20.45

Cagliari-Sassuolo lunedì 11 gennaio ore 18.30

Udinese-Napoli lunedì 11 gennaio ore 20.45

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