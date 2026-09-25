Serie A, calendario 13ª-19ª giornata: date e orari di tutte le partite del Cagliari nel girone d’andataI rossoblù, fra i vari impegni, giocheranno di lunedì sera contro il Milan
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La Serie A riprenderà soltanto il 10 ottobre, dopo la maxi sosta per le nazionali, ma il campionato ora ha tutto il programma fino al termine del girone d’andata. Per il Cagliari, fra le varie partite, spicca quella contro il Milan che si giocherà di lunedì sera, il 30 novembre. I rossoblù apriranno il 2027, sabato 2 gennaio alle 12.30 alla Domus contro il Genoa, interessanti le due successive sfide ossia la trasferta di Napoli (giovedì 7 ore 20.45) e il match interno contro il Sassuolo del grande ex Sebastiano Esposito (lunedì 11 ore 18.30).
Questo il programma completo, a partire dalla dodicesima giornata che ha visto diverse modifiche. Qui quello a partire dal sesto turno, ossia alla ripresa.
Serie A – 12ª giornata
Como-Cagliari sabato 21 novembre ore 15
Lazio-Lecce sabato 21 novembre ore 15
Parma-Roma sabato 21 novembre ore 18
Napoli-Torino sabato 21 novembre ore 20.45
Juventus-Venezia domenica 22 novembre ore 12.30
Bologna-Udinese domenica 22 novembre ore 15
Sassuolo-Genoa domenica 22 novembre ore 15
Milan-Frosinone domenica 22 novembre ore 18
Atalanta-Inter domenica 22 novembre ore 20.45
Monza-Fiorentina lunedì 23 novembre ore 20.45
Serie A – 13ª giornata
Venezia-Bologna venerdì 27 novembre ore 20.45
Frosinone-Parma sabato 28 novembre ore 15
Torino-Lazio sabato 28 novembre ore 18
Inter-Genoa sabato 28 novembre ore 20.45
Udinese-Fiorentina domenica 29 novembre ore 12.30
Sassuolo-Napoli domenica 29 novembre ore 15
Roma-Monza domenica 29 novembre ore 18
Como-Juventus domenica 29 novembre ore 20.45
Lecce-Atalanta lunedì 30 novembre ore 18.30
Cagliari-Milan lunedì 30 novembre ore 20.45
Serie A – 14ª giornata
Bologna-Roma venerdì 4 dicembre ore 20.45
Monza-Como sabato 5 dicembre ore 15
Frosinone-Inter sabato 5 dicembre ore 18
Napoli-Lecce sabato 5 dicembre ore 20.45
Genoa-Torino domenica 6 dicembre ore 12.30
Lazio-Atalanta domenica 6 dicembre ore 15
Juventus-Udinese domenica 6 dicembre ore 18
Milan-Parma domenica 6 dicembre ore 20.45
Venezia-Sassuolo lunedì 7 dicembre ore 18.30
Fiorentina-Cagliari lunedì 7 dicembre ore 20.45
Serie A – 15ª giornata
Udinese-Frosinone venerdì 11 dicembre ore 20.45
Cagliari-Venezia sabato 12 dicembre ore 15
Lecce-Sassuolo sabato 12 dicembre ore 18
Como-Bologna sabato 12 dicembre ore 20.45
Lazio-Roma domenica 13 dicembre ore 12.30
Inter-Torino domenica 13 dicembre ore 15
Parma-Fiorentina domenica 13 dicembre ore 18
Napoli-Milan domenica 13 dicembre ore 20.45
Atalanta-Genoa lunedì 14 dicembre ore 18.30
Juventus-Monza lunedì 14 dicembre ore 20.45
Serie A – 16ª giornata
Frosinone-Lazio venerdì 18 dicembre ore 18.30
Lecce-Inter venerdì 18 dicembre ore 20.45
Sassuolo-Parma sabato 19 dicembre ore 15
Milan-Como sabato 19 dicembre ore 18
Roma-Juventus sabato 19 dicembre ore 20.45
Fiorentina-Bologna domenica 20 dicembre ore 12.30
Torino-Cagliari domenica 20 dicembre ore 15
Venezia-Monza domenica 20 dicembre ore 15
Genoa-Udinese domenica 20 dicembre ore 18
Atalanta-Napoli domenica 20 dicembre ore 20.45
Serie A – 17ª giornata
Cagliari-Genoa sabato 2 gennaio ore 12.30
Fiorentina-Lazio sabato 2 gennaio ore 15
Torino-Venezia sabato 2 gennaio ore 15
Roma-Frosinone sabato 2 gennaio ore 18
Monza-Milan sabato 2 gennaio ore 20.45
Inter-Sassuolo domenica 3 gennaio ore 12.30
Como-Lecce domenica 3 gennaio ore 15
Udinese-Atalanta domenica 3 gennaio ore 15
Parma-Napoli domenica 3 gennaio ore 18
Bologna-Juventus domenica 3 gennaio ore 20.45
Serie A – 18ª giornata
Genoa-Monza martedì 5 gennaio ore 18.30
Venezia-Roma martedì 5 gennaio ore 18.30
Milan-Fiorentina martedì 5 gennaio ore 20.45
Juventus-Torino mercoledì 6 gennaio ore 12.30
Frosinone-Bologna mercoledì 6 gennaio ore 15
Lecce-Parma mercoledì 6 gennaio ore 15
Atalanta-Como mercoledì 6 gennaio ore 18
Lazio-Inter mercoledì 6 gennaio ore 20.45
Sassuolo-Udinese giovedì 7 gennaio ore 18.30
Napoli-Cagliari giovedì 7 gennaio ore 20.45
Serie A – 19ª giornata
Monza-Frosinone sabato 9 gennaio ore 15
Roma-Milan sabato 9 gennaio ore 18
Bologna-Genoa sabato 9 gennaio ore 20.45
Como-Lazio domenica 10 gennaio ore 12.30
Fiorentina-Lecce domenica 10 gennaio ore 15
Parma-Venezia domenica 10 gennaio ore 15
Torino-Atalanta domenica 10 gennaio ore 18
Inter-Juventus domenica 10 gennaio ore 20.45
Cagliari-Sassuolo lunedì 11 gennaio ore 18.30
Udinese-Napoli lunedì 11 gennaio ore 20.45