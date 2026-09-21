Comincia, per la seconda volta in poco meno di un anno, il percorso di riabilitazione di Mattia Felici. Stamattina, l’esterno del Cagliari ha iniziato a svolgere la fisioterapia nelle strutture della clinica Villa Stuart di Roma, dove la settimana scorsa è stato operato dal professor Pier Paolo Mariani.

Felici, come fa sapere la clinica, proseguirà il programma riabilitativo per i prossimi 45 giorni, con un confronto costante con lo staff medico del Cagliari per monitorare i progressi e l’evoluzione del suo percorso. Successivamente, saranno definiti i prossimi step in vista del ritorno in campo, che però potrà avvenire soltanto nel 2027 (la stagione, ovviamente, è compromessa).

Il nuovo infortunio di Felici risale a Cagliari-Lecce dello scorso 7 settembre, con le sue lacrime all’uscita dal campo che avevano subito fatto temere il peggio. Quattro giorni più tardi, è stato operato a Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la sutura dei menischi laterale e mediale. Il 2 dicembre 2025, invece, si era procurato una lesione al legamento crociato anteriore di quello sinistro.

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