Mattia Felici comincia la riabilitazione dopo il nuovo infortunio al ginocchioL’esterno rossoblù potrà tornare in campo soltanto nel 2027
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Comincia, per la seconda volta in poco meno di un anno, il percorso di riabilitazione di Mattia Felici. Stamattina, l’esterno del Cagliari ha iniziato a svolgere la fisioterapia nelle strutture della clinica Villa Stuart di Roma, dove la settimana scorsa è stato operato dal professor Pier Paolo Mariani.
Felici, come fa sapere la clinica, proseguirà il programma riabilitativo per i prossimi 45 giorni, con un confronto costante con lo staff medico del Cagliari per monitorare i progressi e l’evoluzione del suo percorso. Successivamente, saranno definiti i prossimi step in vista del ritorno in campo, che però potrà avvenire soltanto nel 2027 (la stagione, ovviamente, è compromessa).
Il nuovo infortunio di Felici risale a Cagliari-Lecce dello scorso 7 settembre, con le sue lacrime all’uscita dal campo che avevano subito fatto temere il peggio. Quattro giorni più tardi, è stato operato a Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la sutura dei menischi laterale e mediale. Il 2 dicembre 2025, invece, si era procurato una lesione al legamento crociato anteriore di quello sinistro.