È Alessandro Romano del Cagliari l’unico debuttante assoluto nel primo undici del rientro di Roberto Mancini in Nazionale. Il centrocampista rossoblù sarà titolare alle 20.45 in Italia-Belgio, all’Olimpico di Roma, nella prima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. L’ormai “ex” svizzero, dopo il cambio di nazionalità che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane, formerà la mediana con il cagliaritano Nicolò Barella e Sandro Tonali. La sorpresa di formazione è Nicolò Cambiaghi, nel tridente d’attacco.

L’altro giocatore del Cagliari, Daniel Maldini, parte dalla panchina: se dovesse subentrare, diventerebbe il ventiquattresimo rossoblù a giocare con la maglia azzurra (Romano è il ventitreesimo). In tribuna, con altri dieci fra cui lo squalificato Alessandro Bastoni, l’ex Sebastiano Esposito che salta Italia-Belgio ma resta comunque a disposizione per le altre tre partite di questa sosta.

Queste le formazioni ufficiali di Italia-Belgio: calcio d’inizio alle 20.45.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, F. P. Esposito, Cambiaghi.

In panchina: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini.

Commissario tecnico: Roberto Mancini.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts.

In panchina: Vandevoordt, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo.

Commissario tecnico: Mark van Bommel.

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