Cagliari, Daniel Maldini negativo alle sostanze stupefacentiGli esiti dei nuovi test dopo l'incidente di Milano «non sono compatibili» con la guida in stato di alterazione psicofisica
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È risultato «al di sotto del limite di cut off» alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari e della Nazionale che lo scorso weekend, a Milano, ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite cinque persone.
Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della Polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, e che ora verranno trasmessi alla Procura, emerge dunque che gli esiti «non sono compatibili» con la guida in stato di alterazione psicofisica.
(Unioneonline)