Daniel Maldini e Alessandro Romano sì, Sebastiano Esposito no. Sono le scelte di Roberto Mancini sui convocati per Italia-Belgio di stasera (ore 20.45) in Nations League, visto che i regolamenti UEFA prevedono che possano andare in distinta massimo ventitré giocatori e il gruppo degli Azzurri è formato da trentaquattro. Di conseguenza, il nuovo/vecchio commissario tecnico ha dovuto effettuare dei tagli e tra questi c’è anche l’ex attaccante del Cagliari, che dopo un’estate burrascosa si è trasferito al Sassuolo.

Va invece verso il debutto Romano, dopo la questione legata al cambio di nazionalità dalla Svizzera all’Italia: il centrocampista del Cagliari è fra i probabili titolari contro il Belgio e – nel caso – diventerebbe il ventitreesimo rossoblù. Con la possibilità di salire subito a ventiquattro se dovesse giocare Maldini, probabilmente a gara in corso, con quest’ultimo che torna in Nazionale a un anno dall’ultima apparizione.

Questo l’elenco dei convocati di Mancini per Italia-Belgio, con i relativi numeri di maglia: gli esclusi sono il portiere Massimo Pessina, i difensori Alessandro Bastoni (sconta la squalifica per l’espulsione contro la Bosnia), Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio e Matteo Ruggeri, i centrocampisti Nicolò Fagioli e Samuele Ricci e – con Esposito – gli attaccanti Samuele Inácio, Antonio Vergara e Nicolò Zaniolo.

Portieri: 12 Marco Carnesecchi (Atalanta), 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 14 Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: 3 Honest Ahanor (Crystal Palace), 5 Riccardo Calafiori (Arsenal), 6 Diego Coppola (Paris FC), 22 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 2 Michael Kayode (Brentford), 23 Gianluca Mancini (Roma), 19 Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 15 Issa Doumbia (Sporting CP), 16 Davide Frattesi (Lazio), 13 Rolando Mandragora (Torino), 4 Alessandro Romano (Cagliari), 8 Sandro Tonali (Tottenham), 17 Mohamed Alì Zoma (Norimberga);

Attaccanti: 21 Nicolò Cambiaghi (Bologna), 7 Francesco Pio Esposito (Inter), 9 Moise Kean (Como), 20 Daniel Maldini (Cagliari), 10 Giacomo Raspadori (Atalanta), 11 Gianluca Scamacca (Atalanta).

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