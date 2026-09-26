Un sorriso smagliante, elegante con un abito nero e in mano un grande mazzo di fiori donato dagli amministratori comunali. A Santa Giusta Vincenzina Contu ha compiuto 102 anni. Ha spento le sue candeline circondata dagli amici, dai parenti e non solo. Per l’occasione era presente anche il sindaco Antonello Figus, l'assessore Nicola Delogu e Monsignor Roberto Caria.

«Mia mamma sta benissimo, meglio di me - racconta il figlio Francesco Diana, il più piccolo di quattro fratelli - è lucida, è autosufficiente. Ama ancora oggi stare ai fornelli».

Vicenzina Contu, vedova dal 1986, originaria di Sant'Antioco ma residente da sempre a Santa Giusta, è conosciuta nel paese per i tanti materassi che negli anni ha realizzato. Sia in crine sia in lana. Il sindaco Antonello Figus: «Tzia Cincina, così affettuosamente la chiamiamo tutti, è in piena forma fisica e mentale. Tant'è che ci ha preparato il caffè con le sue stesse mani per ringraziarci della visita».

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