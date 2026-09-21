Gli accertamenti disposti dalla Polizia locale e effettuati all'ospedale Niguarda di Milano confermano «quanto da sempre dichiarato da Daniel», ossia «di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti».

Lo spiega in una nota l'avvocato Danilo Buongiorno, legale di Daniel Maldini, attaccante del Cagliari e della Nazionale coinvolto in un incidente stradale il 13 settembre. Il legale «comunica di avere appreso da notizie appena apparse sul web della mancanza assoluta di qualsivoglia sostanza stupefacente» e ciò «contrariamente a quanto più volte pubblicato fino a ieri dai media».

Gli esami tossicologici «svolti su richiesta dell'Autorità a seguito del sinistro stradale che lo ha visto coinvolto - prosegue l'avvocato - hanno quindi avuto esito negativo». E ciò «a conferma di quanto da sempre dichiarato da Daniel di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti».

Ovviamente, aggiunge il legale, «decade in tale caso qualsivoglia contestazione penale sotto tale aspetto tossicologico».

(Unioneonline)

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