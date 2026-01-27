Torres a Terni senza il centravanti Musso e il regista GioricoI due giocatori rossoblù sono stati squalificati
Due assenze pesanti per la Torres che domenica sarà impegnata sul campo della Ternana. Per somma di ammonizioni sono stati squalificati l'attaccante Antonino Musso e il regista Daniele Giorico.
Al posto del centravanti, che con 4 reti è finora il migliore realizzatore rossoblù, giocherà quasi sicuramente Diakite. A centrocampo senza Giorico è Brentan il candidato principale per fare coppia con Mastinu o Masala qualora il capitano giochi da trequartista.
Gara difficile quella di Terni contro una formazione che è ottava e in zona playoff, ma senza i 5 punti di penalizzazione sarebbe al quinto posto.