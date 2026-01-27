Due assenze pesanti per la Torres che domenica sarà impegnata sul campo della Ternana. Per somma di ammonizioni sono stati squalificati l'attaccante Antonino Musso e il regista Daniele Giorico.

Al posto del centravanti, che con 4 reti è finora il migliore realizzatore rossoblù, giocherà quasi sicuramente Diakite. A centrocampo senza Giorico è Brentan il candidato principale per fare coppia con Mastinu o Masala qualora il capitano giochi da trequartista.

Gara difficile quella di Terni contro una formazione che è ottava e in zona playoff, ma senza i 5 punti di penalizzazione sarebbe al quinto posto.

