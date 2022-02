Guai per Theo Hernandez. Come se non bastasse il deludente pareggio a Salerno che frena la corsa scudetto del Milan, il difensore francese ora rischia una denuncia.

Il motivo? Il suo pitbull, uscito dalla villa di Guanzate (Como) dove il terzino vive con Zoe Cristofoli, ha assalito e ucciso un pinscher, cagnolino di piccola taglia, che la padrona stava portando al guinzagli per strada.

A raccontare la vicenda la nipote della donna, in cerca di testimoni. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio: secondo il racconto della padrona del cane, una donna di 74 anni, mentre camminava col suo Milo, si è aperto il cancello della villa per far uscire un collaboratore di Theo e il pitbull del calciatore ne ha approfittato, uscendo e prendendo subito di mira il cagnolino di sette anni.

Lei ha preso in braccio il pinscher per proteggerlo, ma il pitbull le è saltato addosso facendola cadere, poi si è avventato su Milo, uccidendolo. La donna inoltre è svenuta e cadendo a terra ha battuto violentemente l’anca.

L’intenzione è quella di rivalersi per i danni subiti e la perdita dell’animale, Hernandez rischia una denuncia per negligenza nel custodire il cane, libero di uscire senza guinzaglio e museruola.

