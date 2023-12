«La sentenza sulla Superlega? Sarà cavalcata da chi la vuole. Saranno però i tifosi a decidere se è una cosa giusta o non giusta. Se seguire quella strada andando a vedere le partite o meno».

È questa l’opinione del tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, interpellato in conferenza stampa sulla sentenza della Corte di Giustizia che ha “bocciato” il monopolio Uefa sulle competizioni calcistiche, aprendo di fatto a nuovi tornei continentali.

Sul punto, Ranieri ha aggiunto: «Se la Superlega riuscirà a imporsi, non si sa se si vedranno partite belle o brutte. Ma il bello di tutte le competizioni è quello di andare avanti per meriti sportivi. Tuttavia, non voglio essere per forza contro: saranno i tifosi a giudicare e a decidere se voler vedere quelle partite o altre che si basano su merito sportivo e sulla classifica».

Intanto, anche i club italiani iniziano a prendere posizione. Tra i primi c’è l’Inter, che ha espresso “fedeltà” al sistema tradizionale sotto l’egida di Uefa e Fifa. «FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all'interno dell'ECA e in partnership con Uefa e Fifa», spiega il club nerazzurro in una nota. «Come società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall'Eca per sostenere questi valori».

Sulla stessa lunghezza d’onda la Roma che «ribadisce di non appoggiare in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all'importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo».

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarebbe invece pronto a partecipare a un «dialogo» con altri grandi club europei per costruire insieme il progetto. Il presidente del club partenopea ha diverse volte affermato di essere favorevole a una Superlega

come torneo alternativo con criteri meritocratici.

