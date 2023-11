Data la trasferta, l’allenatore dell’Olbia Leandro Greco presenta la sfida col Sestri Levante, in programma domenica alle 12.30 al “Silvio Piola” di Vercelli per la 15ª giornata di Serie C, con un giorno di anticipo.

Questo significa che il tecnico romano, che contro la matricola ligure dovrà rinunciare a Motolese per squalifica e a Montebugnoli, Mordini e Boganini per infortunio, avrà più tempo per ragionare sull’undici di partenza. E che, a maggior ragione a questo giro, presentando il match non si sbilanci. «Intanto, sono tutti convocati», si limita a dire Greco, che, complice il rinvio dell’incontro col Rimini, ha avuto una settimana in più per preparare la partita con i “corsari” rossoblù, che in classifica con 12 punti seguono i galluresi a -3.

«Tempo extra», sottolinea l’ex Sudtirol, «che è servito a ricaricarsi dopo un ciclo importante di gare ravvicinate e a smaltire la rabbia per l’1-4 subito dalla Recanatese. Ma attenzione, perché anche il Sestri viene da una sconfitta che, per quanto visto in campo, a parer mio è stata troppo pesante». Il 2-5 col Gubbio. «A differenza nostra, però, loro hanno l’energia di una neo promossa che ha tutto da guadagnare, un aspetto mentale», chiude Greco, «che dovremo compensare approcciando la sfida con la massima umiltà».

© Riproduzione riservata