L’Olbia è partita oggi, all’ora di pranzo, verso Ferrara, dove domani l’attende la Spal per lo scontro salvezza della 19esima e ultima giornata di andata del campionato di Serie C, che precede la sosta invernale.

La buona notizia è che Leandro Greco potrà contare sulla rosa al completo con l’eccezione di Cavuoti, ai box per problemi muscolari. Le soluzioni anti Spal non mancheranno al tecnico dei bianchi, che prima della partenza ha spiegato: «Abbiamo fatto delle valutazioni, ma più importante di tutto saranno l’atteggiamento e l’interpretazione delle situazioni di gioco». L’atteggiamento, già. Quello che farà la differenza per una squadra reduce da due pesanti sconfitte e ormai terzultima in classifica con 17 punti e appena uno di vantaggio sulla Spal.

«In settimana abbiamo lavorato sui punti di forza per ricreare energia: le sconfitte e il clima generale di dispiacere dell’ambiente possono incidere sull’autostima e sulle energie che si abbassano», ha detto Greco.

«Ci aspetta una partita tosta tra due squadre che vivono un momento di difficoltà: la Spal viene da un pareggio e ha una classifica che non rispecchia né i suoi valori, né gli obiettivi. Per questo in una partita così delicata l’aspetto mentale farà la differenza».

Squadre in campo allo stadio Paolo Mazza alle 18.30: arbitra Francesco Burlando di Genova.

