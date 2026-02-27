Squadre in campo per la ventisettesima giornata di Serie A, dopo che il Cagliari ha pareggiato 1-1 col Parma nel primo anticipo. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 27 febbraio

Parma-Cagliari 1-1 (63’ Folorunsho, 83’ Oristanio)

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce (ore 15)

Verona-Napoli (ore 18)

Inter-Genoa (ore 20.45)

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan (ore 12.30)

Sassuolo-Atalanta (ore 15)

Torino-Lazio (ore 18)

Roma-Juventus (ore 20.45)

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna (ore 18.30)

Udinese-Fiorentina (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 64

Milan 54

Napoli 50

Roma 50

Juventus 46

Como 45

Atalanta 45

Bologna 36

Sassuolo 35

Lazio 34

Parma 33

Udinese 32

Cagliari 30

Genoa 27

Torino 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15

