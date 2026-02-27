Serie A: Roma-Juventus il big match, l’Inter riceve il GenoaLe partite della ventisettesima giornata con risultati, marcatori e classifica
Squadre in campo per la ventisettesima giornata di Serie A, dopo che il Cagliari ha pareggiato 1-1 col Parma nel primo anticipo. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 27 febbraio
Parma-Cagliari 1-1 (63’ Folorunsho, 83’ Oristanio)
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce (ore 15)
Verona-Napoli (ore 18)
Inter-Genoa (ore 20.45)
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan (ore 12.30)
Sassuolo-Atalanta (ore 15)
Torino-Lazio (ore 18)
Roma-Juventus (ore 20.45)
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna (ore 18.30)
Udinese-Fiorentina (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 64
Milan 54
Napoli 50
Roma 50
Juventus 46
Como 45
Atalanta 45
Bologna 36
Sassuolo 35
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32
Cagliari 30
Genoa 27
Torino 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15