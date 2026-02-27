Serie A, calendario 28ª-30ª giornata: le partite del CagliariL’attesa sfida contro il Napoli si giocherà in anticipo venerdì 20 marzo
A seguito dei sorteggi di oggi delle coppe europee, la Lega Serie A ha potuto comunicare il calendario di anticipi e posticipi dalla ventottesima alla trentesima giornata, ossia le tre – dopo quella che partirà stasera – che separano il campionato dalla quarta e ultima sosta per le nazionali.
Il Cagliari giocherà in anticipo sabato 7 marzo alle ore 15 in casa contro il Como, per poi essere ospite del Pisa domenica 15 alla stessa ora. Prima della sosta, i rossoblù avranno una sfida sempre particolarmente sentita: quella all’Unipol Domus contro il Napoli, che aprirà la trentesima giornata venerdì 20 marzo alle ore 18.30.
Questo il calendario completo
Serie A – 28ª giornata
Napoli-Torino venerdì 6 marzo ore 20.45
Cagliari-Como sabato 7 marzo ore 15
Atalanta-Udinese sabato 7 marzo ore 18
Juventus-Pisa sabato 7 marzo ore 20.45
Lecce-Cremonese domenica 8 marzo ore 12.30
Bologna-Verona domenica 8 marzo ore 15
Fiorentina-Parma domenica 8 marzo ore 15
Genoa-Roma domenica 8 marzo ore 18
Milan-Inter domenica 8 marzo ore 20.45
Lazio-Sassuolo lunedì 9 marzo ore 20.45
Serie A – 29ª giornata
Torino-Parma venerdì 13 marzo ore 20.45
Inter-Atalanta sabato 14 marzo ore 15
Napoli-Lecce sabato 14 marzo ore 18
Udinese-Juventus sabato 14 marzo ore 20.45
Verona-Genoa domenica 15 marzo ore 12.30
Pisa-Cagliari domenica 15 marzo ore 15
Sassuolo-Bologna domenica 15 marzo ore 15
Como-Roma domenica 15 marzo ore 18
Lazio-Milan domenica 15 marzo ore 20.45
Cremonese-Fiorentina lunedì 16 marzo ore 20.45
Serie A – 30ª giornata
Cagliari-Napoli venerdì 20 marzo ore 18.30
Genoa-Udinese venerdì 20 marzo ore 20.45
Parma-Cremonese sabato 21 marzo ore 15
Milan-Torino sabato 21 marzo ore 18
Juventus-Sassuolo sabato 21 marzo ore 20.45
Como-Pisa domenica 22 marzo ore 12.30
Atalanta-Verona domenica 22 marzo ore 15
Bologna-Lazio domenica 22 marzo ore 15
Roma-Lecce domenica 22 marzo ore 18
Fiorentina-Inter domenica 22 marzo ore 20.45