A seguito dei sorteggi di oggi delle coppe europee, la Lega Serie A ha potuto comunicare il calendario di anticipi e posticipi dalla ventottesima alla trentesima giornata, ossia le tre – dopo quella che partirà stasera – che separano il campionato dalla quarta e ultima sosta per le nazionali.

Il Cagliari giocherà in anticipo sabato 7 marzo alle ore 15 in casa contro il Como, per poi essere ospite del Pisa domenica 15 alla stessa ora. Prima della sosta, i rossoblù avranno una sfida sempre particolarmente sentita: quella all’Unipol Domus contro il Napoli, che aprirà la trentesima giornata venerdì 20 marzo alle ore 18.30.

Questo il calendario completo

Serie A – 28ª giornata

Napoli-Torino venerdì 6 marzo ore 20.45

Cagliari-Como sabato 7 marzo ore 15

Atalanta-Udinese sabato 7 marzo ore 18

Juventus-Pisa sabato 7 marzo ore 20.45

Lecce-Cremonese domenica 8 marzo ore 12.30

Bologna-Verona domenica 8 marzo ore 15

Fiorentina-Parma domenica 8 marzo ore 15

Genoa-Roma domenica 8 marzo ore 18

Milan-Inter domenica 8 marzo ore 20.45

Lazio-Sassuolo lunedì 9 marzo ore 20.45

Serie A – 29ª giornata

Torino-Parma venerdì 13 marzo ore 20.45

Inter-Atalanta sabato 14 marzo ore 15

Napoli-Lecce sabato 14 marzo ore 18

Udinese-Juventus sabato 14 marzo ore 20.45

Verona-Genoa domenica 15 marzo ore 12.30

Pisa-Cagliari domenica 15 marzo ore 15

Sassuolo-Bologna domenica 15 marzo ore 15

Como-Roma domenica 15 marzo ore 18

Lazio-Milan domenica 15 marzo ore 20.45

Cremonese-Fiorentina lunedì 16 marzo ore 20.45

Serie A – 30ª giornata

Cagliari-Napoli venerdì 20 marzo ore 18.30

Genoa-Udinese venerdì 20 marzo ore 20.45

Parma-Cremonese sabato 21 marzo ore 15

Milan-Torino sabato 21 marzo ore 18

Juventus-Sassuolo sabato 21 marzo ore 20.45

Como-Pisa domenica 22 marzo ore 12.30

Atalanta-Verona domenica 22 marzo ore 15

Bologna-Lazio domenica 22 marzo ore 15

Roma-Lecce domenica 22 marzo ore 18

Fiorentina-Inter domenica 22 marzo ore 20.45

