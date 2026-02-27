Derby Bologna-Roma in Europa League, in Conference la Fiorentina pesca i polacchi del RakowGare in programma il 12 e il 19 marzo, i tabelloni delle due coppe europee
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È derby italiano in Europa League: Bologna e Roma si affronteranno infatti agli ottavi di finale, ha stabilito il sorteggio Uefa in corso a Nyon.
Questo il tabellone, gare d’andata il 12 marzo, gare di ritorno il 19.
Ferencváros (Ung)-Braga (Por)
Panathinaikos (Gre)-Real Betis (Spa)
Genk (Bel)-Friburgo (Ger)
Celta (Spa)-Lione (Fra)
Stoccarda (Ger)-Porto (Por)
Nottingham Forest (Ing)-Midtjylland (Dan)
Bologna-Roma
Lille (Fra)-Aston Villa (Ing)
In Conference League invece la Fiorentina ha pescato i polacchi del Rakow, in caso di passaggio ai quarti troverebbe la vincente di Aek Larnaca-Crystal Palace.
Questo il tabellone, anche in Conference l'andata è in programma il 12 marzo, il ritorno il 19.
Lech Poznań (Pol)-Shakhtar (Ukr)
AZ Alkmaar (Ola)-Sparta Praga (R.ceca)
Crystal Palace (Ing)-AEK Larnaca (Cyp)
Fiorentina (Ita)-Raków (Pol)
Samsunspor (Tur)-Rayo Vallecano (spa)
Celje (Slv)-AEK Atene (Gre)
Sigma Olomouc (R.ceca)-Mainz (Ger)
Rijeka (Cro)-Strasburgo (Fra)
(Unioneonline)