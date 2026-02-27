È derby italiano in Europa League: Bologna e Roma si affronteranno infatti agli ottavi di finale, ha stabilito il sorteggio Uefa in corso a Nyon.

Questo il tabellone, gare d’andata il 12 marzo, gare di ritorno il 19.

Ferencváros (Ung)-Braga (Por)

Panathinaikos (Gre)-Real Betis (Spa)

Genk (Bel)-Friburgo (Ger)

Celta (Spa)-Lione (Fra)

Stoccarda (Ger)-Porto (Por)

Nottingham Forest (Ing)-Midtjylland (Dan)

Bologna-Roma

Lille (Fra)-Aston Villa (Ing) 

In Conference League invece la Fiorentina ha pescato i polacchi del Rakow, in caso di passaggio ai quarti troverebbe la vincente di Aek Larnaca-Crystal Palace.

Questo il tabellone, anche in Conference l'andata è in programma il 12 marzo, il ritorno il 19.

Lech Poznań (Pol)-Shakhtar (Ukr)

AZ Alkmaar (Ola)-Sparta Praga (R.ceca)

Crystal Palace (Ing)-AEK Larnaca (Cyp)

Fiorentina (Ita)-Raków (Pol)

Samsunspor (Tur)-Rayo Vallecano (spa)

Celje (Slv)-AEK Atene (Gre)

Sigma Olomouc (R.ceca)-Mainz (Ger)

Rijeka (Cro)-Strasburgo (Fra)

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata