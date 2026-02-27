Il Cagliari ha chiuso il filotto di tre vittorie consecutive del Parma, che comunque prolunga la serie positiva. Carlos Cuesta, però, ci tiene a elogiare l’autore del vantaggio rossoblù: «Alla fine le partite si determinano per eventi, complimenti per quello che ha fatto Folorunsho», il messaggio dell’allenatore spagnolo. Che poi gonfia il petto per un altro gol allo scadere dei suoi: «Lo spirito è una delle caratteristiche della nostra squadra, ci abbiamo provato fin dal primo tempo ma anche loro sono stati bravi vedi con Palestra e Kılıçsoy. Ci prendiamo il punto».

Cuesta dà una valutazione su Parma-Cagliari e su come i gialloblù abbiano faticato: «Devi muovere velocemente il pallone, per trovare l’avversario nel modo giusto. Alla fine forse siamo stati troppo pazienti, dal mio punto di vista, ma quando siamo riusciti a farlo bene abbiamo fatto gol. Dobbiamo essere compatti, non solo in attacco, per essere pronti nella riaggressione e in transizione. Sono cose su cui stiamo lavorando e che faranno parte del nostro percorso di crescita».

Il Parma ha fatto un gran passo avanti nell’ultimo mese nella corsa salvezza, ma Cuesta non ritiene che sia già fatta. «Dobbiamo pensare a prepararci bene per la Fiorentina, giorno dopo giorno. Questo ci renderà pronti in ogni partita, non possiamo fare aspettative perché non dipende da noi ma anche dagli avversari. Dobbiamo fare le prestazioni migliori possibili». Intanto, ha ritrovato il gol di Oristanio (peraltro ex Cagliari): «Lui è un grandissimo lavoratore, un giocatore che anche quando ha problemi non molla e prova a esprimersi sempre al massimo. Ci ha dato una grande mano, pensa sempre alla squadra e dopo il lavoro paga».

© Riproduzione riservata