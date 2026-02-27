La Torres a Forlì per uscire dalla zona playoutGreco: «I tre punti dobbiamo cercarli dappertutto»
Seconda chance per uscire dalla zona playout. Sabato alle 14.30 la Torres è di scena a Forlì, formazione in crisi, che nelle ultime nove giornate ha raccolto solo 6 punti, a fronte dei 14 conquistati dalla squadra sassarese.
Il tecnico Alfonso Greco invita a non sottovalutare la carica agonistica dei padroni di casa: "Proprio per questo saranno più aggressivi e determinati, ma noi ormai i tre punti dobbiamo cercarli dappertutto e in trasferta è da tre anni che andiamo meglio rispetto alle gare casalinghe".
Disponibile l'esterno Zambataro, che ha recuperato dai problemi fisici, mentre il jolly Sala sconta il turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro la Vis Pesaro. Tra i padroni di casa assente il capitano menarini per somma di ammonizioni.
All'andata il Forlì ha violato il "Vanni Sanna" col punteggio di 2-0.