Buon primo tempo del Cagliari, che va al riposo sullo 0-0 col Parma. I rossoblù fanno la partita per larghi tratti, anche se la migliore occasione è dei ducali con un miracolo di Caprile su Pellegrino.

Cagliari col 3-5-2 e il ritorno di Liteta dopo tre mesi dall’ultima apparizione. Kılıçsoy prende subito il palo, ma è in netto fuorigioco. È invece buonissima la giocata del turco al 9’, quando salta un avversario in area e calcia col sinistro trovando la parata di Corvi. Sulla ribattuta si avventa sul pallone Esposito, Delprato si oppone a centro area.

Buon inizio del Cagliari, col Parma che fatica e cerca di aggrapparsi al bomber Pellegrino, che si fa notare al 13’ con un colpo di testa a lato da un corner. Un minuto dopo tentativo velleitario di Ordóñez, destro sbilenco sul fondo. Al 17’ una leggera protesta dei gialloblù per un contrasto fra Britschgi e Liteta, l’arbitro Massimi fa proseguire e non c’è granché per giustificare la richiesta di rigore.

Il primo giallo arriva al 21’, fallo del rientrante Rodríguez su Keita che lo aveva saltato. Tre minuti dopo Esposito si libera al limite per la battuta: alto. Poco dopo la mezz’ora, al 33’, Palestra salta due avversari in progressione ma il rientro di Keita in area riesce a fermare il tentativo del numero 2: è corner, che il Cagliari non sfrutta.

La migliore occasione del primo tempo arriva al 39’, ma nasce da un corner non dato al Cagliari per una nettissima deviazione di Troilo su tiro di Sulemana da fuori. Il Parma riparte e la palla arriva in area a Pellegrino, bravissimo a portarsi avanti la sfera con la testa per superare Zé Pedro e calciare dall’altezza del dischetto col sinistro: strepitoso Caprile a evitare l’1-0. Prima del corner, senza esito, ammonito Dossena per proteste (chiedeva l’angolo precedente).

Ancora Cagliari al 42’, Kılıçsoy entra in area dalla sinistra e incrocia con Corvi che si oppone di nuovo di piede. Poi, sul proseguimento dell’azione, cade Esposito in area ma per Massimi è tutto regolare.

