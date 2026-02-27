Per cercare di ritrovare una vittoria che manca dal 31 gennaio, il Cagliari va sul campo di una delle squadre più in forma di febbraio: il Parma, reduce da tre vittorie consecutive. La ventisettesima giornata di Serie A inizia alle 20.45 dal Tardini e la squadra di Fabio Pisacane si presenta con tante assenze, soprattutto a centrocampo dove si è fermato sabato scorso Luca Mazzitelli. Per questo, stasera è possibile che venga lanciato dal 1’ Joseph Liteta, il giovane dello Zambia che non gioca dal 29 novembre con la Juventus. «Può essere un’opzione dall’inizio o a gara in corso», ha detto ieri il tecnico, anticipandone la presenza. Va in panchina invece Michael Folorunsho, al rientro dopo l’infortunio del 21 dicembre contro il Pisa.

Senza Yerry Mina, squalificato e autore del gol che aveva sbloccato il 2-0 del Cagliari sul Parma all’andata, in difesa previsto il terzetto formato da Zé Pedro, Alberto Dossena e Juan Rodríguez. Davanti, Semih Kılıçsoy con Sebastiano Esposito (Gennaro Borrelli resta fra gli indisponibili). Completano la formazione Caprile in porta, i due interni di centrocampo Adopo e Sulemana, gli esterni Palestra (che potrebbe essere osservato in tribuna dal commissario tecnico dell’Italia Gennaro Gattuso, in vista degli spareggi di marzo) e Obert. Nei gialloblù, stamattina Carlos Cuesta ha dato la lista dei convocati col ritorno dopo tre mesi e mezzo del portiere Zion Suzuki.

Queste le probabili formazioni di Parma-Cagliari: squadre in campo alle 20.45, arbitra Luca Massimi della sezione di Termoli. Sarà possibile seguire l’anticipo con il live su unionesarda.it e la radiocronaca in diretta dal Tardini su Radiolina, con pre e post partita.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore Cuesta.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, I. Sulemana, Obert; Kılıçsoy, S. Esposito. Allenatore Pisacane.

