Champions League, l’Atalanta pesca il Bayern Monaco: ecco il tabellone degli ottavi di finaleSupersfide City-Real e Psg-Chelsea: andata in programma il 10 e 11 marzo, ritorno il 17 e 18
L’Atalanta, unica squadra italiana ad aver superato i playoff, ha pescato il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League.
Questo il tabellone della fase finale della massima competizione europea, stabilito stamani nel sorteggio a Nyon (10-11 marzo l'andata, 17-18 il ritorno).
Manchester City-Real Madrid
Chelsea-Psg
Galatasaray-Liverpool
Barcellona-Newcastle
Atletico Madrid-Tottenham
Atalanta-Bayern Monaco
Arsenal-Bayer Leverkusen
Bodo Glimt-Sporting Lisbona
(Unioneonline)