L’Atalanta, unica squadra italiana ad aver superato i playoff, ha pescato il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League.

Questo il tabellone della fase finale della massima competizione europea, stabilito stamani nel sorteggio a Nyon (10-11 marzo l'andata, 17-18 il ritorno).

Manchester City-Real Madrid

Chelsea-Psg

Galatasaray-Liverpool

Barcellona-Newcastle

Atletico Madrid-Tottenham

Atalanta-Bayern Monaco

Arsenal-Bayer Leverkusen

Bodo Glimt-Sporting Lisbona

(Unioneonline)

