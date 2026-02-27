Fabio Pisacane rilancia dopo tre mesi Joseph Liteta. Per Parma-Cagliari, l’anticipo che alle 20.45 apre la ventisettesima giornata di Serie A, l’emergenza rossoblù si risolve con il rientro dal 1’ del centrocampista dello Zambia, alla terza presenza in questo campionato. La sua ultima partita risaliva al 29 novembre, contro la Juventus, ora sarà il vertice centrale del centrocampo con Michel Adopo e Ibrahim Sulemana interni. Il tecnico aveva già fatto intuire ieri in conferenza stampa che sarebbe potuto toccare all’ex Primavera, che sostituisce l’infortunato Luca Mazzitelli.

Difesa a tre con Zé Pedro, Alberto Dossena e Juan Rodríguez, al rientro dopo due panchine, attacco con Semih Kılıçsoy e Sebastiano Esposito. Sulla sinistra, Adam Obert viene preferito a Riyad Idrissi mentre Marco Palestra agirà sulla destra come di consueto. Per Parma-Cagliari torna a disposizione anche Michael Folorunsho, dopo due mesi di stop per infortunio: parte dalla panchina. Con lui i giovani della Primavera Roberto Malfitano e Ivan Sulev.

Queste le formazioni ufficiali di Parma-Cagliari: arbitro Luca Massimi (sezione Termoli), calcio d’inizio alle ore 20.45. Sarà possibile seguire l’anticipo con il live su unionesarda.it e la radiocronaca in diretta dal Tardini su Radiolina, con pre e post partita.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordóñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

In panchina: Suzuki, Rinaldi, Estévez, Ondrejka, Oristanio, Sørensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Nicolussi Caviglia, Mena.

Allenatore: Carlos Cuesta.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, I. Sulemana, Obert; Kılıçsoy, S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracín, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho.

Allenatore: Fabio Pisacane.

