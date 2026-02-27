Fra i protagonisti dell’1-1 di Parma-Cagliari anche Zé Pedro, che è il giocatore rossoblù che – dopo l’allenatore Fabio Pisacane – si è fermato a parlare nel dopogara. «Mi sono dovuto ambientare a un ritmo e a una forma diversa di giocare», spiega il difensore portoghese nella sua lingua madre.

Sulla sua stagione, Zé Pedro ritiene di aver fatto progressi: «Dopo essermi adattato adesso ritengo di aver fatto meglio, la squadra mi sta aiutando e spero di dare continuità».

La corsa salvezza del Cagliari prosegue con un altro punto. Zé Pedro è certo: «Dobbiamo continuare il nostro cammino ed essere sempre pronti». Sull’infortunio che lo ha frenato nel corso della stagione: «Non è stato grave, ho cercato di tornare al meglio per aiutare la squadra. Sono felice, cerco di lavorare tutti i giorni perché nel calcio nessuno ti regala niente».

© Riproduzione riservata