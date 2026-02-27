Parma-Cagliari, le pagelle rossoblù: super Folorunsho, Esposito sfortunatoLe valutazioni sulla squadra di Pisacane, che ha ottenuto un pareggio in piena emergenza
Il Cagliari ottiene un bel pareggio a Parma (1-1), in piena emergenza: nelle pagelle non può che essere evidenziato Folorunsho, al rientro in campo e autore di uno splendido gol.
Caprile 7
Due miracoli, su Pellegrino e Bernabé, tocca anche il tiro vincente di Oristanio.
Zé Pedro 6
Pellegrino è un osso duro, se la cava come può.
Dossena 6,5
Ci mette il fisico in tante circostanze.
Rodríguez 6
Al rientro dopo due panchine, gestisce bene il giallo preso al 21’.
Palestra 6,5
Sempre un pericolo costante quando viene innescato.
Adopo 6,5
Più di qualche buona giocata in mezzo al campo.
Liteta 6
Torna in campo dopo tre mesi, non tradisce.
Sulemana 6,5
Il più attivo dei centrocampisti, in entrambe le fasi. Splendido il tacco per Obert.
(dal 42’ st Idrissi sv)
Obert 6,5
Sullo 0-0 fornisce una gran palla a Esposito.
Kılıçsoy 5,5
Un palo in avvio ma è in fuorigioco, poi altre due palle gol non sfruttate.
(dal 16’ st Folorunsho 7,5)
Si inventa un gol spettacolare: il miglior modo per rientrare dall’infortunio.
Esposito 5,5
Dà a Folorunsho la palla dello 0-1, ma è sfortunato sul pari. E Corvi gli nega il gol.
(dal 42’ st Pavoletti sv)
Pisacane 6,5
Senza mezza squadra quasi riesce a portare a casa un colpaccio.