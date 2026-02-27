Sull'arrivo dei detenuti al 41 bis in Sardegna il Dipartimento dell'amministrazione penitazionaria aveva avviato già dal 2011 «interlocuzioni istituzionali, con un coinvolgimento del territorio già attivato negli anni», e «l'attuale assetto non costituisce una scelta improvvisa o priva di fondamento programmatico». Lo precisa il ministro della Giustizia Carlo Nordio, con una risposta scritta a un'interrogazione dei senatori M5s, Sabrina Licheri ed Ettore Licheri.

«Si evidenzia che si tratta, peraltro, di un piano di razionalizzazione nazionale dei circuiti detentivi che coinvolge diverse regioni, non soltanto la Sardegna. La presenza in Sardegna di sezioni 41-bis a Nuoro e Sassari, così come quella di sezioni analoghe in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lazio e Umbria, conferma un disegno coerente e non episodico dell'Amministrazione», aggiunge l'esponente del governo Meloni.

Nel dettaglio, «la riorganizzazione della Casa circondariale di Nuoro comporterà una riduzione della capienza complessiva da 378 a 110 posti, determinando un impatto positivo sul sistema sanitario regionale, anche in relazione al rapporto tra popolazione ristretta e popolazione residente. Si richiama, altresì, che con nota del 20 maggio 2014 il Dap aveva già provveduto a comunicare alla presidenza della Regione autonoma della Sardegna l'apertura dell'istituto penitenziario di Cagliari Uta nell'ambito della definizione del circuito regionale ai sensi dell'art. 115 del d.P.R. n. 230/2000 - osserva ancora - precisando in tale occasione che l'istituto sarebbe stato dotato di una sezione destinata a detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis, con 92 posti complessivi, analogamente alla Casa circondariale di Sassari».

