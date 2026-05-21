C’è una novità riguardante Luca Mazzitelli, dal secondo allenamento settimanale del Cagliari in vista della partita col Milan. Il centrocampista, fuori dallo scorso 11 aprile quando si era infortunato contro la Cremonese, oggi ha svolto un lavoro parzialmente in gruppo. Aumentano quindi le possibilità che la sua stagione non sia finita, ma che possa essere quantomeno fra i convocati per la gara di domenica alle 20.45 che chiuderà il campionato.

Mazzitelli, in Cagliari-Cremonese, si era procurato una lesione di basso grado al polpaccio destro, ma ci ha messo quaranta giorni per recuperare. Domani, nella seduta mattutina dell’antivigilia, le sue condizioni saranno ulteriormente valutate dallo staff tecnico prima che Fabio Pisacane prenda una decisione – sabato – sulla sua convocazione.

Per il Cagliari, l’allenamento di stamattina è iniziato in palestra con dei lavori specifici sullo sviluppo della forza. In campo, esercitazioni tecniche e sul possesso palla. Ultima parte della sessione dedicata a una serie di partitelle.

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