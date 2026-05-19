Rolando Maran è il nuovo ct dell'Albania. L'annuncio è stato fatto dal presidente della Federcalcio di Tirana, Armand Duka, che in conferenza stampa accompagnato dall'ex tecnico Silvinjo ha presentato l'allenatore italiano (guidò il Cagliari per due stagioni nel 2018/2019 e 2019/2020) che prenderà la guida della Nazionale.

«Rendiamo pubblico il nome del nuovo commissario tecnico dell'Albania ed è Rolando Maran - le parole del numero uno della federazione. Ringraziamo Silvinjo e il suo staff, ci siamo separati di comune accordo. Apriamo un nuovo ciclo con un allenatore non più giovanissimo, come Maran. Puntiamo al primo posto in Nations League e alla qualificazione a Euro 2028, e poi continuiamo a perseguire l'obiettivo che non abbiamo mai raggiunto, ovvero partecipare ai Mondiali».

L'Albania è stata eliminata ai playoff dalla Polonia. «Grazie per questa opportunità - le prime parole di Maran da ct -. Ho seguito da vicino la Nazionale albanese, mi state dando l'opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero, qualcosa che si percepisce quando si parla con un tifoso albanese. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate». Per Maran, 62 anni, contratto biennale: ultima esperienza sulla panchina del Brescia.

(Unioneonline)

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