Yerri Mina, autore del gol della vittoria del Cagliari contro il Torino, diventa virale. Ha fatto il pieno di like e condivisioni sui social il balletto che il difensore ha improvvisato dopo la rete che ha permesso ai rossoblù di conquistare il successo e, con esso, l’aritmetica certezza di restare in Serie A.

Anche il Cagliari ha voluto celebrare il divertente siparietto, postandone il video sui suoi canali social con la didascalia: “AHHHH COME BALLA YERRY”.

(Unioneonline)

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