L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è il vincitore della “Briglia d'oro 2026”, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo.

«Con passione, competenza e grande dedizione ha guidato il Cagliari ad una straordinaria salvezza nel campionato di Serie A. Oltre alle ottime e già conosciute capacità tecniche, ha sempre mostrato un lato umano di innegabile valore, affrontando a testa altissima ogni complicata sfida che la vita gli ha posto davanti come ostacolo», si legge nelle motivazioni.

Il premio, giunto alla 33esima edizione, verrà assegnato all'allenatore rossoblù il prossimo 12 giugno a Siena.

Tra i tecnici che, nel corso degli anni, sono entrati nell'Albo d'oro: Nicola, Baroni, Calzona, Sacchi, Tudor, Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo.

© Riproduzione riservata