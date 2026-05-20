Un evento per festeggiare la salvezza conquistata domenica. Quest’oggi, la prima squadra e i dipendenti del Cagliari Calcio si sono ritrovati Crai Sport Center per pranzo. A fare gli onori di casa il presidente Tommaso Giulini con gli amministratori delegati, Carlo Catte e Stefano Melis, e il direttore sportivo, Guido Angelozzi. Con loro presenti l’allenatore Fabio Pisacane e tutto il suo staff, i calciatori della prima squadra e i dipendenti del Club rossoblù che operano dietro le quinte.

Un momento conviviale per festeggiare insieme il raggiungimento dell’obiettivo finale, la salvezza ufficializzata domenica scorsa battendo 2-1 il Torino e salendo così a 40 punti. Quota che, eventualmente, potrà essere ritoccata nell’ultima giornata di Serie A domenica alle 20.45 al Meazza, contro il Milan del grande ex Massimiliano Allegri che di contro cerca i punti per la Champions League. A San Siro, contro i rossoneri, il Cagliari non vince dall’1 giugno 1997: anche lì era l’ultima giornata (0-1, gol di Roberto Muzzi).

Oggi è stato anche il giorno del primo allenamento della settimana, dopo i due di riposo dati da Pisacane a seguito di Cagliari-Torino. La seduta odierna è iniziata in palestra con dei lavori di attivazione; il gruppo si è poi trasferito in campo: prima parte dedicata alle esercitazioni tecniche, a seguire serie di partitelle. Ancora in personalizzato Luca Mazzitelli, fuori dal match con la Cremonese: la sua stagione potrebbe essersi già conclusa. Domani rossoblù in campo al mattino.

© Riproduzione riservata