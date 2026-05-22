Il Cagliari entra a pieno titolo fra i premi di fine stagione della Lega Calcio Serie A. Marco Palestra è stato nominato miglior difensore del campionato che si chiuderà domenica, un riconoscimento per quanto fatto nella sua annata in rossoblù (in prestito secco dall’Atalanta).

Con Palestra, gli altri premiati sono Mile Svilar della Roma miglior portiere, Nico Paz del Como miglior centrocampista, Lautaro Martínez dell’Inter miglior attaccante e Federico Dimarco sempre dell’Inter miglior giocatore in assoluto. Il premio “Rising star”, ossia il miglior giovane, va a Kenan Yıldız della Juventus, mentre il premio fair play a Vanja Milinković-Savić del Napoli per essere andato a complimentarsi col collega Massimo Pessina del Bologna, dopo la partita che i partenopei avevano perso 2-0.

I vincitori, spiega la Lega Calcio Serie A, sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali per verificare i movimenti senza palla e il contributo al gioco della squadra. Palestra è risultato il migliore tra i difensori, in un calcolo che ha tenuto conto delle trentasette giornate fin qui disputate.

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