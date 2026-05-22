Semih Kılıçsoy ha già chiuso la sua stagione, e sul suo futuro tutto rimane in discussione. L’attaccante salterà Milan-Cagliari, domenica alle 20.45, dopo aver chiesto questo pomeriggio di tornare in Turchia per motivi familiari. Un permesso che la società gli ha dato, con il giocatore in partenza e che non prenderà parte alla rifinitura e non seguirà i rossoblù a Milano.

Per Kılıçsoy l’ultimo allenamento è stato quindi stamattina, prima di parlare col club e chiedere di rientrare in patria. Chiude con 22 presenze e 4 gol in Serie A più 3 gare di Coppa Italia: l’ultima, però, risale alla sconfitta di Reggio Emilia col Sassuolo, poi sei panchine consecutive. Non è più stato titolare dal 15 marzo a Pisa, mentre l’ultimo gol risale al 31 gennaio col Verona (splendido, in rovesciata).

Il Beşiktaş ha sempre mantenuto la sua posizione sul diritto di riscatto: non è intenzionato a concedere sconti al Cagliari, rispetto ai 12 milioni pattuiti lo scorso agosto. Una quotazione che, alla luce di un finale di stagione molto complesso (evidente il calo di rendimento di Kılıçsoy, complice anche il Ramadan un paio di mesi fa), è ovviamente in ribasso e bisognerà capire quali saranno le volontà del Cagliari di puntare ancora su di lui.

Dal campo, l’ultima seduta di Kılıçsoy è stata anche la prima in gruppo dopo il grave infortunio al ginocchio di dicembre per Mattia Felici. L’esterno si candida quindi per tornare almeno fra i convocati in Milan-Cagliari, con l’obiettivo di chiudere la stagione in campo e non più in infermeria. Lo stesso Felici, assieme a Paul Mendy e all’amministratore delegato Carlo Catte, ha partecipato all’inaugurazione del Cagliari Fan Club Bortigali: tanto entusiasmo per i rossoblù e un nutrito gruppo di tifosi presenti, con anche gli ex giocatori Emanuele Gattelli e Sandro Loi.

Contro il Milan dovrebbe essere a disposizione pure Luca Mazzitelli, fuori dall’11 aprile per infortunio e a sua volta allenatosi coi compagni quest’oggi. Domani, il Cagliari svolgerà la rifinitura mattutina e a seguire Fabio Pisacane parlerà nell’ultima conferenza stampa di vigilia alle 12.45.

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