È stato un colpo a sorpresa sul mercato di gennaio: l'attaccante Antonino Musso ha chiesto di essere ceduto e il ds Colombino ha puntato sul pariruolo Daniele Sorrentino, classe 1997, che aveva iniziato il campionato con la Cavese, firmando 5 reti.

Sui social Sorrentino ha evidenziato: “Sono arrivato a Sassari a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Avevo bisogno di serenità, fiducia e rispetto. Qui ho trovato tutto, compreso un gruppo fantastico pronto ad accogliere chiunque sia pronto a indossare questa maglia. Così l'inserimento è stato facile e spontaneo”.

Quasi sempre titolare, l'attaccante ha realizzato 4 gol, ma soprattutto ha consentito di aumentare la rapidità e verticalità del reparto offensivo, integrandosi benissimo con Di Stefano e Sala. “Sono stati mesi complicati, ma nessuno si è mai tirato indietro, nessuno pensava di non farcela. Tutti sapevano del nostro valore, non lo dicevamo ma ci temevano. Festeggiamo un obiettivo che ci siamo meritati sul campo”.

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