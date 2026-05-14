Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. «In seguito all'invito formulato dal presidente del Tar del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all'individuazione di una soluzione condivisa - sottolinea la prefettura - si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell'Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell'Amministratore delegato di Sport e Salute».

«Nel corso della riunione - aggiunge la prefettura - alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell'acquisito l'impegno della Lega Calcio - Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, ad una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché ad un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo - in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale - è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell'incontro Roma-Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio». I «complessi servizi connessi all'attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in Questura, già convocato alle 17.30 di domani».

(Unioneonline)

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