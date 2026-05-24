La Serie A 2025-2026 si chiude con un’ora di ritardo, visto il calcio d’inizio posticipato di Torino-Juventus per gli scontri all’esterno dell’Olimpico nel prepartita. E il 2-2 – ininfluente dopo i finali dagli altri campi – certifica un ultimo verdetto: al Milan sarebbe bastato pareggiare contro il Cagliari per qualificarsi in Champions League. Invece, i rossoneri hanno perso 1-2 e sono incredibilmente esclusi dalla principale competizione Uefa, assieme proprio ai bianconeri: sono loro due le grandi deluse di questa stagione.

L’Inter aveva già vinto lo scudetto dallo scorso 3 maggio, ha poi concluso al meglio la stagione vincendo la Coppa Italia contro la Lazio undici giorni fa. Al secondo posto il Napoli, che ha salutato Antonio Conte con l’annuncio del suo addio a seguito dell’1-0 di questo pomeriggio contro l’Udinese. Poi le due grandi esultanze di serata: la Roma, che vince 0-2 a Verona nella ripresa ed è terza, e il Como, che passa 1-4 a Cremona ed è l’enorme sorpresa finale col quarto posto. Saranno Inter, Napoli, Roma e Como a giocare la prossima Champions League.

Il fallimento di Milan (quinto) e Juventus (sesta) le porterà nella prossima stagione a giocare il giovedì in Europa League. Nello stesso giorno ci sarà la Conference League, dove sarà impegnata l’Atalanta (settima, dovrà però fare gli spareggi ad agosto). In coda, le ultime due vittorie salvano il Lecce e in Serie B retrocedono Cremonese, Verona e Pisa. Stasera si è anche giocata l’andata della finale playoff di Serie B, Catanzaro-Monza 0-2: ritorno venerdì alle 20, i brianzoli sono a un passo dal ritorno in Serie A dopo appena una stagione.

Questi tutti i risultati dell’ultima giornata di Serie A e la classifica finale. Il Cagliari chiude quattordicesimo con 43 punti ed è il miglior risultato dalla promozione nel 2023. La prossima stagione prenderà il via sabato 22 agosto, le altre neopromosse sono Venezia e Frosinone.

Fiorentina-Atalanta 1-1 (giocata venerdì)

Bologna-Inter 3-3 (giocata ieri)

Lazio-Pisa 2-1 (giocata ieri)

Parma-Sassuolo 1-0

Napoli-Udinese 1-0

Cremonese-Como 1-4

Lecce-Genoa 1-0

Milan-Cagliari 1-2

Verona-Roma 0-2

Torino-Juventus 2-2

Classifica Serie A

Inter 87

Napoli 76

Roma 73

Como 71

Milan 70

Juventus 69

Atalanta 59

Bologna 56

Lazio 54

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 45

Parma 45

Cagliari 43

Fiorentina 42

Genoa 41

Lecce 38

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18

Serie A – I verdetti

Inter campione d’Italia 2025-2026

Inter, Napoli, Roma e Como qualificate alla fase campionato di Champions League 2026-2027

Milan e Juventus qualificate alla fase campionato di Europa League 2026-2027

Atalanta qualificata agli spareggi di Conference League 2026-2027

Cremonese, Verona e Pisa retrocesse in Serie B

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