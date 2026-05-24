Milan-Cagliari, le pagelle rossoblù: Gaetano un gigante, Rodríguez decisivoLe valutazioni sulla squadra di Pisacane che ha espugnato il Meazza rossonero: non accadeva dal 1997
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Milan-Cagliari 1-2, un risultato che fa chiudere al meglio la stagione rossoblù e impedisce ai rossoneri di andare in Champions League: nelle pagelle voti altissimi per la squadra di Pisacane e per lo stesso tecnico.
Caprile 6,5
Evita il 2-1 a Nkunku, poco impegnato nella ripresa.
Zé Pedro 6,5
Ammonito dopo neanche un minuto e mezzo, gestisce bene il giallo.
(dal 18’ st Palestra 7)
La sua ultima col Cagliari è mezz’ora di clamorosa supremazia fisica.
Mina 7
Si riscatta alla grande dopo l’indecisione sull’1-0 e annulla tutti gli avversari.
Juan Rodríguez 7,5
Il gol dell’impresa è suo: interrompe una striscia negativa lunga quasi 29 anni.
(dal 17’ st Dossena 6,5)
Dà una grande mano per blindare il vantaggio.
Zappa 7
Chiude la stagione da titolare: un bel premio per un senatore spesso rimasto fuori.
Adopo 7
Giganteggia in mezzo al campo contro Rabiot.
Gaetano 8
Fa tutto lui: giocate, colpi di classe, tiri in porta. Solo Maignan gli nega il gol.
Deiola 6,5
Vicino al gol del vantaggio in uno dei tanti momenti di sbandamento del Milan.
(dal 28’ st Sulemana 6)
Spende il giallo nel finale e fa bene.
Obert 7
Dal suo sinistro parte la traiettoria del corner dell’1-1.
Borrelli 7,5
Un gol e il tiro che porta all’1-2, sfiora anche la doppietta: gran prova.
(dal 29’ st Mendy 5,5)
Si divora il terzo gol solo davanti a Maignan.
Esposito 6,5
Si procura la punizione da cui nasce il gol vittoria.
(dal 50’ st Felici sv)
Due minuti per risentirsi calciatore dopo quasi sei mesi di stop.
Pisacane 7,5
Chiude in gloria, batte di nuovo il Milan come nel 2017 al Sant’Elia col suo gol.