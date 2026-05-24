Antonio Conte lascia il Napoli. La notizia ufficiale l'ha data dopo la partita con l'Udinese, presentandosi assieme al presidente De Laurentiis. «A Napoli - ha detto - ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi e senza la compattezza dell'ambiente non si riesce a combattere. Ho visto tanti veleni in giro e quelli che li spargono sono dei falliti. Un mese ha ho chiesto un appuntamento al presidente e gli ho comunicato la mia decisione. Quando non posso cambiare le cose, preferisco chiudere».

«Ringrazio il presidente – la conclusione – che mi ha dato la possibilità di allenare il Napoli al quale auguro tutto il bene, soprattutto per i tifosi».

(Unioneonline)

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