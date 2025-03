Non perdona il grande ex. Claudio Ranieri torna da avversario contro il Cagliari e vince 1-0, con la Roma che sfrutta al massimo l’unico tiro in porta e le tante parate del suo portiere Mile Svilar. «È stato bravissimo», ha detto il tecnico sull’estremo difensore. Ora i giallorossi sono a -2 dalla Lazio, sconfitta 5-0 a Bologna, dopo una grande rimonta: «Quando sono arrivato ho pensato a mettermi l’elmetto e chiedere il massimo ai ragazzi, che erano in un momento difficile. Dobbiamo continuare così, perché non saranno rose e fiori le partite che ci attendono. Ma col pubblico che abbiamo possiamo conquistare altri risultati».

La Roma arrivava alla partita di oggi col Cagliari a tre giorni dall’eliminazione in Europa League contro l’Athletic Club. «Ai ragazzi avevo chiesto di rialzarci, che dovevamo far vedere ai tifosi che c’eravamo. Ormai il campionato è diventato difficilissimo, adesso guardiamo partita dopo partita e alla fine vedremo quello che avremo fatto. Dopo la sosta andremo a Lecce e sarà un campo difficile», la valutazione di Ranieri sul momento dei suoi. E non vuole parlare della possibilità di rimanere in panchina alla Roma oltre questa stagione.

A decidere, in mischia e su rimpallo casuale, è stato Artem Dovbyk dopo un periodo di tante critiche dei tifosi. «È un ragazzo che ha bisogno di affetto e comprensione, la squadra e io gliela stiamo dando. Un attaccante vive per il gol, ma gli ho detto che ci vogliono anche prestazioni e prove gagliarde», il messaggio di Ranieri. Su Dybala: «Ha sentito male dietro, non dev’essere il ginocchio ma domani farà gli esami di rito. Speriamo che non sia successo nulla».

© Riproduzione riservata