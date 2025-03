Il Cagliari perde 1-0 in casa della Roma dell’ex Claudio Ranieri. In una partita dove sono i rossoblù ad avere il maggior numero di occasioni (il portiere di casa Svilar è il migliore in campo) segna Dovbyk sull’unico tiro in porta dei giallorossi.

Si schiera col 3-5-1-1 Davide Nicola, viste le tante assenze. Nella Roma la febbre ferma Lorenzo Pellegrini, indisponibile dell’ultimo momento. Al quarto d’ora recupero a metà campo, Koné serve Dovbyk il cui sinistro dai venti metri è alto. Al 21’ Soulé entra in area e calcia, mura Palomino e la successiva battuta di Dovbyk è deviata per favorire Caprile.

Alla mezz’ora angolo da destra, calcia a botta sicura Mancini ed è provvidenziale una deviazione di Deiola per far finire il pallone fuori dallo specchio. Per il Cagliari primo tiro in porta al 34’, Piccoli dai 25 metri con Svilar che blocca il suo destro.

In chiusura di primo tempo, al 43’, angolo di Soulé e colpo di testa a lato di Dovbyk. Dalla parte opposta, pochi secondi dopo, grande giocata di Prati a centrocampo e assist a destra per Zortea che manca un’ottima occasione con un tiro alto davanti a Svilar.

Nella ripresa Cagliari che parte fortissimo, al 51’ angolo e colpo di testa di Deiola con N’Dicka che si oppone nell’area piccola. Passa un minuto, Zortea mette in mezzo da destra e la girata di Piccoli vede Svilar compiere un grande intervento. All’ora di gioco bel filtrante di Adopo per Piccoli, il suo destro è murato in corner da N’Dicka.

Una grande chance pure per la Roma al 61’, Dovbyk liberato in area calcia in caduta e Prati si oppone in corner. Dalla battuta dalla bandierina rimpallo sulla schiena di Deiola che finisce nell’area piccola, proprio Dovbyk si gira e mette in rete. Subito dopo triplo cambio per entrambe le squadre: nella Roma Dybala, Cristante ed El Shaarawy per Soulé, Baldanzi e Koné, nel Cagliari Makoumbou, Kingstone e Augello per Prati, Viola e Obert.

Ancora Cagliari al 68’, gira Piccoli col destro e smanaccia Svilar. Ma il portiere della Roma fa un intervento prodigioso al 71’, su punizione con colpo di testa di Mina e parata in tuffo seguita da un’ulteriore respinta sul controcross di Kingstone. Dybala, in campo dal 63’, si fa male dieci minuti dopo al ginocchio destro ed è costretto a uscire: dentro Pisilli per l’ultimo quarto d’ora, mentre Nicola mette Marin per Adopo.

I crampi mettono fuori causa Deiola, per gli ultimi dieci minuti c’è Pavoletti. Ma nemmeno il recupero (8’) cambia la situazione, senza vere e proprie opportunità per cercare l’1-1.

