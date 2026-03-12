Referendum, Giuseppe Conte all’Università di SassariL'incontro è organizzato dalle studentesse, dagli studenti, dalle dottorande e dai dottorandi dell’ateneo
Lunedì 16 marzo alle 11 l'Aula Magna dell'Università di Sassari ospita alle 11 l'ex Premier Giuseppe Conte per discutere del referendum costituzionale sulla magistratura.
Promossa dall’Associazione ADI Dottorato Sassari, l'iniziativa vedrà il professore ordinario di diritto privato e già Presidente del Consiglio dei Ministri dialogare direttamente con gli studenti sui temi oggetto del referendum e sulle implicazioni istituzionali e democratiche dello strumento referendario.
L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Fausto Piana, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Sassari; Giuseppe Mascia, Sindaco della Città Metropolitana e della Città di Sassari; Alessandra Todde, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Seguirà l’introduzione e la moderazione dell’incontro a cura di Enrico Baroffio, Dottorando in Scienze Giuridiche e Presidente dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) sezione di Sassari.