Si chiudono oggi i quarti di finale dei Mondiali.

Ieri si è andata a formare la prima semifinale con le vittorie ai rigori di Croazia e Argentina rispettivamente su Brasile e Olanda, oggi si delinea la seconda.

Continua il sogno del Marocco, che dopo aver battuto la Spagna, riesce ad eliminare anche il Portogallo grazie alla rete messa a segno al 42’ del primo tempo da En-Nesyri. Neppure l’ingresso di CR7 nella ripresa e l’assedio finale (concessi otto minuti di recupero, durante i quali è stato espulso il barese Cheddira) hanno piegato il Marocco che vola in semifinale senza subire gol. Un capolavoro per la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale mondiale. Cristiano Ronaldo lascia il campo in lacrime.

L’ultimo quarto si gioca alle 20, ed è una sfida tra nobili del calcio europeo. Si affrontano due delle squadre che più hanno convinto finora in Qatar, Francia e Inghilterra. È la prima volta che le due nazionali si affrontano nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali, gli unici due precedenti (entrambi vinti dagli inglesi) sono infatti nella fase a gironi.

Ecco le partite del giorno con risultati e marcatori.

Ore 16 – Marocco-Portogallo 1-0 (En-Nesyri)

Ore 20 – Inghilterra-Francia

