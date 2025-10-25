Per Verona-Cagliari di domani, i rossoblù avranno un tifoso in più: Pully. Anche la mascotte della squadra è partita in vista della partita dell'ottava giornata di Serie A, in programma alle ore 15 al Bentegodi. Il motivo della sua presenza in Veneto è per «promuovere i valori più positivi dello sport, il rispetto reciproco e la convivenza tra tifoserie di fede diversa», in vista di un match dove alcune volte in passato si sono registrati episodi discutibili sugli spalti.

Pully ha incontrato Mastino, ossia la mascotte dell'Hellas, ospite nella sede del Verona. «Amicizia, lealtà, collaborazione e rispetto reciproco: il calcio non si esaurisce nei 90 minuti, ma vive soprattutto nel modo in cui si sceglie di stare attorno a una partita», il messaggio di responsabilità e cultura sportiva mandato dal Cagliari Calcio in occasione dell'iniziativa.

Nata a gennaio 2023 con intenti sociali all'interno della "Scuola di Tifo" del Cagliari, con l'esordio all'Unipol Domus in occasione della vittoria sul Como in Serie B (il grande ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù), Pully non è la prima volta che segue la squadra in trasferta. E il precedente è molto positivo: quello del 9 aprile scorso, quando aveva raggiunto Milano per la finale di Coppa Italia Primavera vinta dal Cagliari per 0-3 contro il Milan. Risultato che Fabio Pisacane - anche quel giorno in panchina - spera di bissare domani.

© Riproduzione riservata